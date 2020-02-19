فايلر يتحدث عن.. غياب رمضان.. مواجهة كارتيرون.. والتدوير ضد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

أكد رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، أن مواجهة كأس السوبر المصري لها حسابات مختلفة تمامًا بالنسبة له عن مواجهات الدوري المصري أو دوري أبطال أفريقيا.

وأشار فايلر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم صباح اليوم، الأربعاء، إلى أن رمضان صبحي لن يكون جاهزًا لخوض مباراة السوبر أمام الزمالك.

وقال فايلر "السوبر له حسابات مختلفة بعيدة تمامًا عن الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا، قمنا بالاستعداد جيدًا لهذه المباراة ونحن سعداء بما نقوم به".

وأكمل: "لا استطيع الكشف عن تشكيل مباراة السوبر بالتأكيد، ولكنني ساستعين بأفضل 11 لاعب في التشكيل الأساسي ومعهم أفضل 7 بدلاء في قائمة اللقاء النهائية".

وأضاف: "مع احترامي لكارتيرون ولكنني أتعامل مع فريق كامل وليس مع مدرب فقط أو لاعبين فقط، قمنا بالاستعداد جيدًا للمباراة وأفكر في الفريق بالكامل".

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وأكمل: "كرة القدم لا تعترف بتواجدك مع الفريق منذ فترة أم لا، كل مباراة ولها الظروف الخاصة بها والتي نستعد لها بشكل خاص حاليًا".

وأردف: "أفشة جاهز لمواجهة الزمالك، أما رمضان صبحي فشارك معنا في بعض التدريبات ولكنه ليس جاهزًا بشكل كامل للسوبر ولذلك لن يكون متواجدًا معنا".

وتحدث فايلر عن التدوير بين اللاعبين، وقال: "أنا متحمل المسؤولية وأقوم بالاختيار وفقًا للمعطيات الفنية لكل مباراة، قراري يكون أصعب لأنه قبل المباراة أما الإعلام والجماهير فتقرر بعد اللقاء وبعد مشاهدة أحداثه".

وأوضح: "أقوم بعملية التدوير بسبب كثرة المباريات، أحيانًا أرى أن لاعبين ليسوا مناسبين لمباراة ما ولا أدفع بهم، ولذلك لدي قائمة من 24 لاعب وهم الأفضل".

وأختتم: "عندما نلعب في الإمارات فإننا نلعب على أرضنا بالفعل، ولكن بوجه عام فإن الخصوم الذين يواجهوننا خارج أرضنا فإنهم يقومون بعمل جيد ونحن كذلك أيضًا ونقوم بالاستعداد لكل مباراة بشكل جيد".

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك غدًا الخميس على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي الإماراتية، لتحديد بطل كأس السوبر المصري عن الموسم الماضي.