محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرةـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات المتنوعة: كأس مصر 05:00 ـ المقاولون العرب vs المصري ـ القناة الناقلة: أون سبورت. الدوري الإنجليزي Advertisements 09:30 ـ مانشستر سيتي vs وست هام يونايتد ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 4 HD دوري أبطال أوروبا 10:00 ـ توتنهام هوتسبر vs لايبزج ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD 10:00 ـ أتالانتا vs فالنسيا ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الأربعاء المتنوع" والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.