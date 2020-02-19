مباراة السوبر.. كارتيرون: مباراة الأهلي غدًا أصعب على الزمالك من قمة الدوري

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بخوض مباراة السوبر المصري والتي تقام مساء غد الخميس بين الأهلي والزمالك بالامارات. بالامارات. وقال كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: " سعيد بمواجهة الأهلي في مباراة السوبر، انا متحمس للغاية لخوض اللقاء الذي انتظره بفارغ الصبر". انتظره بفارغ الصبر". وأضاف كارتيرون: " هذا الأسبوع صعب بالنسبة للاعبين خاصة مع ارهاق السفر". وأكمل مدرب الزمالك: " مباراة الغد ستكون اصعب من قمة الدوري، بعد ان استهلكت مباراة الترجي الأخيرة طاقة كبيرة من اللاعبين".

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