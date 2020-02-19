مباراة السوبر.. رينيه فايلر يكشف موقف رمضان صبحي من المشاركة أمام الزمالك

كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موقف رمضان صبحي من المشاركة في المواجهة المرتقبة مساء غد الخميس علي كأس السوبر المصريفي الامارات.
وقال فايلر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن : " رمضان صبحي لن يكون متواجداً معنا في مباراة الغدبعد عودته من الإصابة".
وأضاف فايلر: " لقد شارك معنا في أجزاء من تدريبات الفريق الجماعية، لكن لن يكون موجوداص في هذا اللقاء".
وأكمل المدير الفني للأهلي :" محمد مجدي قفشة سيكون جاهزاً لمباراة السوبر بعد عودته للتدريبات الجماعية".
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