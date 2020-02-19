رياضة | رد رسمي من الزمالك على التعامل مع "كهربا" في السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد رسمي من الزمالك على التعامل مع "كهربا" في السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على كيفية التعامل مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق والحالي الأهلي في مباراة السوبر.

ويلتقي الزمالك يوم غد الخميس أمام الأهلي في السوبر المصري على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبو ظبي الإماراتية.

وقال أحمد مرتضي في تصريحات تلفزيونية: سنتعامل مع كهربا باحترام في مباراة السوبر، هناك قضية من جانب الزمالك للحصول على حقه بعدما رحل اللاعب بفسخ عقده ولكن هذا لا يؤثر على التعامل معه باحترام في السوبر وعلى منصة التتويج.