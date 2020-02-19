رياضة | إيفرتون يستعيد سلاحا مهما قبل معركة آرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيفرتون يستعيد سلاحا مهما قبل معركة آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعاد فريق إيفرتون الإنجليزي واحد من أبرز نجومه قبل مواجهة آرسنال يوم الاحد المقبل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون إن لاعب الوسط أندريه جوميز، الذي تعرض لإصابة مروعة في الكاحل قبل أقل من أربعة أشهر، بات جاهزا لمواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد المقبل.

ويغيب اللاعب البرتغالي عن الملاعب منذ الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني عندما تعرض لكسر في الكاحل الأيمن أمام توتنهام هوتسبير.

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والتحق اللاعب البالغ عمره 26 عاما بمران الفريق الأول في نهاية الشهر الماضي وشارك لمدة 60 دقيقة في مباراة ودية الأسبوع الماضي.

وقال أنشيلوتي لتلفزيون إيفرتون: "أدى بشكل جيد ولعب براحة كبيرة دون أي مشكلات وبات جاهزا للعب".

وأضاف: "بكل تأكيد يجب الحديث معه حول شعوره بعد خوض أول مباراة عقب غياب طويل".

ويحتل إيفرتون المركز التاسع برصيد 36 نقطة ويتقدم بمركز واحد ونقطتين على آرسنال.