رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدول مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء 19 / 2 / 2020، أبرزها مباراة توتنهام ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، ومباراة مان سيتي ضد وستهام يونايتد في الدوري الإنجليزي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر "دور الـ16"

المقاولون العرب ضد المصري، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "دور الـ16"

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توتنهام ضد لايبزيج، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

أتالانتا ضد فالنسيا، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ26"

مانشستر سيتي ضد وستهام يونايتد، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الـ15"

البنزرتي ضد الترجي، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الوطنية التونسية.