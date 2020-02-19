رياضة | 7 مباريات بلا توقف للمغربي عبدالرزاق حمدالله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 مباريات بلا توقف للمغربي عبدالرزاق حمدالله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي فوزًا هامًا على نظيره العين الإماراتي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

سجل الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفًا في ثنائية النصر أمام العين، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء.

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وبهذا فقد وصل حمدالله إلى المباراة السابعة على التوالي التي لم يتوقف فيها عن التسجيل بواقع 9 أهداف، منذ السابع عشر من شهر يناير الماضي.

هدف حمدالله أمس اقتنص للفريق الثلاث نقاط في الدقيقة 80، بعد أن كان النصر متعادلًا بهدف، ليرتفع رصيد العالمي إلى 4 نقاط، ليتواجد في المركز الثاني في مجموعته.

جدير بالذكر أن حمدالله وصل إلى الهدف رقم 73 مع نادي النصر حتى الآن في 57 لقاء في المسابقات المختلفة.