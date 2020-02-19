رياضة | موعد مباراة المقاولون و المصري| مشاهدة مباراة المقاولون العرب ضد المصري اليوم الأربعاء 19-2-2020 والتشكيل المتوقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة المقاولون و المصري| مشاهدة مباراة المقاولون العرب ضد المصري اليوم الأربعاء 19-2-2020 والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ستاد السويس الجديد مساء اليوم الأربعاء 19 فبراير، لقاء دور الـ16 من بطولة كأس مصر لكرة القدم، بين فريقي المقاولون العرب والمصري البورسعيدي.

وسيعمل كلا الفريقين على تجاوز كبوة كلاً منهما في الدوري العام، حيث سقط المقاولون العرب أمام بيراميدز بثنائية دون رد، بينما خسر المصري أمام الأهلي بثلاثية دون رد.

كيف تأهل المقاولون العرب والمصري

تخطى المقاولون العرب عقبة فريق الجزيرة مطروح في دور الـ32 بهدفين دون رد، بينما تغلب المصري على فريق قنا برباعية.

موعد مباراة المصري والمقاولون العرب والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة عند تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وعمان، السايعة بتوقيت دبي وأبو ظبي، الرابعة بتوقيت الدار البيضاء وتونس والجزائر، الثالثة بتوقيت جرينتش.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة، عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت، بتعليق مؤمن حسن.

التشكيل المتوقع لمباراة المقاولون العرب ضد المصري

من المنتظر أن يبدأ المدرب عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب مباراة اليوم بالتشكيل التالي.

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حراسة المرمى: حسن شاهين

خط الدفاع: أمير عابد - محمد سمير - فاروقا كابوري - حسن الشامي.

خط الوسط: معروف يوسف - كريم مصطفى - محمد مجلي.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - سيف الدين الجزيري - لويس إدواردو هينستروزا.

بينما من المتوقع أن يدخل إيهاب جلال المدير الفني للمصري، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: كريم العراقي - إسلام أبو سليمة - سعيد أوسيمبوري - بهاء مجدي.

خط الوسط: فريد شوقي - عمرو موسى - حسن علي.

خط الهجوم: مفتاح طقطق - أحمد ياسر - أوستن أموتو.