شكرا لقرائتكم كارتيرون يوجه تعليمات محددة لـ زيزو .. تعرف على التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك تعليمات لاحمد سيد زيزو لاعب الوسط المهاجم بضرورة أداء الواجب الدفاعي مع لاعبي وسط الارتكاز طارق حامد وفرجاني ساسي وهو نفس الدور الذي قام به في مباراة الترجي ، مع تكليفه بمراقبة محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي والذي يعد اهم أوراق الأهلي، مستغلا سرعة زيزو وقدراته البدنية لايقاف خطورة أفشة، وأكد كارتيرون للاعبيه أن مفتاح الفوز في مباراة الغد هو التركيز والحماس داخل الملعب طوال الـ 90 دقيقة.

في نفس السياق فان هناك حالة من الحيرة سيطرت علي الفرنسي كارتيرون وجهازه المعاون بسبب مركز حراسة المرمي ، حيث يرغب كارتيرون في استمرار أبو جبل الحارس الأساسي للفريق في موقعه لضمان مزيدا من الاستقرار علي الفريق وكذلك لاستغلال الحالة المعنوية والفنية المرتفعة التي يمر بها أبو جبل، الا ان هناك رأي اخر داخل الجهاز الفني وهو الاعتماد علي جنش باعتباره يمتلك خبرة أكبر من أبو جبل خاصة في مباريات القمة واجادته التصدي لركلات الترجيح في حالة اللجوء اليها لو تعادل الفريقين في الوقت الأصلي للمباراة.

وسيتم حسم مصير مركز حراسة المرمي عقب المران الأخير اليوم وان كان الأقرب هو استمرار أبو جبل في حراسة المرمي.

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من ناحية اخري تعقد اللجنة المنظمة لمباراة السوبر الاجتماع الفني للمباراة اليوم والتي سيتحدد علي أثرها التعليمات الخاصة بالمباراة والزي الخاص بكل فريق، حث سيرتدي الزمالك التي شيرت الأبيض ويتبقي لون الشورت حيث سيتعارض مع الشورت الخاص بالاهلي وهو الأبيض ومن المنتظر ان يغير الزمالك الشورت الخاص به لان الأهلي بطل الدوري وتنص اللائحة علي ان بطل الدوري يعامل معاملة صاحب الأرض.