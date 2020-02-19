شكرا لقرائتكم شوقي وشيتوس وفاروق يتوجهون إلي أبو ظبي للمشاركة باستعراضية قدامي القطبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه صباح اليوم عدد من نجوم الأهلى والزمالك إلي أبو ظبي الإماراتية لخوض مباراة استعراضية بين قدامي الأهلي والزمالك اليوم الأربعاء علي الصالة المغطاة بنادي الجزيرة، ضمن الأجواء الاحتفالية بمباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك المقرر لها غدا. وتواجد اليوم في الطائرة المتجه لأبوظبي محمد شوقي ووائل رياض ومحمد أبو العلا وأحمد السيد وجمال حمزة وعادل مصطفى ومعتمد جمال ومحمد فاروق وعبد الواحد السيد وسيد معوض . ويشارك في المباراة أيضا كل من حازم امام ومحمد فضل وأحمد عبد الله وأيمن يونس وطارق مصطفى.

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