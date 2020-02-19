شكرا لقرائتكم شوقي وشيتوس وفاروق يتوجهون إلي أبو ظبي للمشاركة باستعراضية قدامي القطبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتواجد اليوم في الطائرة المتجه لأبوظبي محمد شوقي ووائل رياض ومحمد أبو العلا وأحمد السيد وجمال حمزة وعادل مصطفى ومعتمد جمال ومحمد فاروق وعبد الواحد السيد وسيد معوض .
ويشارك في المباراة أيضا كل من حازم امام ومحمد فضل وأحمد عبد الله وأيمن يونس وطارق مصطفى.
كانت هذه تفاصيل خبر شوقي وشيتوس وفاروق يتوجهون إلي أبو ظبي للمشاركة باستعراضية قدامي القطبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.