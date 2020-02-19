شكرا لقرائتكم 60 دقيقة مدة مران الأهلي والزمالك "اجباريا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغت اللجنة المنظمة لمباراة سوبر الأهلي والزمالك الجهاز الإداري للفريقين بأن مدة مران كل فريق اليوم ستكون 60 دقيقة.

ويقام اليوم الاجتماع الفني للمباراة والمؤتمرات الصحفيه للأجهزة الفنية بالإضافة لخوض كل فريق مرانه الأخير قبل مباراة الغد.

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وطلب رينيه فايلر فرض سرية على تدريبات الفريق طوال تواجد البعثة الحمراء في الإمارات، خاصة أنه يرغب فى تحفيظ اللاعبين خطة المباراة والتدريب على بعض الجمل التكتيكية التي يرغب لا يرغب فايلر في وصولها للمنافس، وأكد المدرب السويسري على ضرورة إبتعاد الفريق عن أية مؤثرات خارجية تتعلق بالجمهور أو الإعلام أو غيرهم خلال تواجد الفريق وتدريباته التى سيستعد منها للمباراة المرتقبة.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للأولمبياد، وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر، ويتواجد الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب في الإمارات حيث تم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه بينما يسافر كلًا من معتمد جمال المدرب العام و وائل رياض ومحمد شوقى مدربي الفريق للمشاركة في ودية قدامي الأهلي والزمالك وسيتم تكريمهم قبل انطلاق اللقاء بدقائق.