شكرا لقرائتكم طاقم إخراج برتغالي بمعاونة محمد نصر لمواجهة الأهلي والزمالك بالسوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وطلب مسئولو السفارة المصرية بالإمارات من المشجعين الراغبين في حضور مباراة السوبر المصري بشراء تذاكر من أماكن موثوقة سواء الموقع الذي خصصه مجلس أبو ظبي أو التأكد من التذاكر في ظل انتشار تذاكر مزورة في السوبر الماضي .

وأكد مسئولو السفارة للمشجعين المصريين التأكد من التذكرة وأيضا اختيار أماكن موثوقة .

من ناحية أخري اكد مسئولو النادي الأهلي أن الاتفاق المبدئي بخصوي زي مواجهة السوبر هو ارتداء الأهلي للقميص الأحمر والشورت الأبيض فيما يرتدي الزمالك الزي الأزرق بالكامل.

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ومن المقرر أن يتم الإعلان عن زي الفريقين بشكل رسمي اليوم الأربعاء في الاجتماع الفني.

وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى المحدد لها يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى في الإمارات ، وتضم قائمة الزمالك كل من محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي.، محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع ، و طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط ، ومصطفي محمد - عمر السعيد - كاسونجو في خط الهجوم.

وفيما يخص قائمة الأهلى فتضم "شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ".