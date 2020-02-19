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طلائع الجيش يستعيد الفيل أمام انبي بالدوري

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يستعد فريق طلائع الجيش لخوض لقاء انبي المقرر له في الخامس من شهر مارس القادم ضمن مواجهات الممتاز؛ حيث يستعيد خدمات اللاعب علي الفيل بعد غيابه عن لقاء مصر المقاصة ببطولة كأس مصر للإيقاف؛ وكان قد حصل على الإنذار الثالث له في لقاء النادي الأهلي.

ومن المقرر أن يواصل الفريق استعداداته وتدريباته عصر الجمعة المقبل، بعد أن قام المدير الفني للفريق “عبد الحميد بسيوني” بمنح لاعبيه 3 أيام راحة سلبية من التدريبات بعد الفوز في لقاء المقاصة بهدف نظيف دون شيء للأخير، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد بتروسبورت ضمن مواجهات دور الـ16 بكأس مصر.

ومن المقرر أن يواجه الطلائع الفريق الفائز من لقاء بيراميدز والإسماعيلي، بعد أن تأهل الفريق إلى دور الـ8 بالبطولة.

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