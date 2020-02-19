موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري العام والقنوات الناقلة

نرصد لكم موعد مباراة الأهلي والزمالك ضمن مؤجلات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد القاهرة.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز؛ حيث نجح في حصد 31 نقطة من 15 مباراة، وكان قد حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في أربعة وتلقى الهزيمة في مباراتين فقط.

أما عن النادي الأهلي، فيحتل صدارة الترتيب برصيد 45 نقطة، بعدما فاز في 15 مباراة دون تعادل أو هزيمة.

ويخوض الفريقان اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع يوم الإثنين المقبل الموافق 24 من شهر فبراير الجاري، على أن تنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، وتقوم قنوات تايم سبورت وأون سبورت بإذاعة اللقاء في الموعد المحدد له.