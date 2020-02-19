تعرف على قائمة المصري البورسعيدي في مباراة المقاولون العرب بكأس مصر

كشف المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي “إيهاب جلال” عن قائمة فريقه المقرر خوض لقاء المقاولون العرب بها ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر، التي من المقرر إقامتها اليوم الأربعاء الموافق 19 من شهر فبراير الجاري، والتي تنطلق في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد السويس الجديد.

وضمت قائمة الفريق البورسعيدي 22 لاعبا، وجاءت على النحو التالي “محمد شحاتة، أحمد عبد الفتاح، كريم العراقي، سعيدو سيمبوريه، عمر كمال، إسلام أبو سليمة، خالد مصطفي، ايزي ايميكا، فريد شوقي، عبد الناصر دي ماريا، عمرو موسي، حجاج عويس، محمد جابر، أحمد عادل ميسي، شيخ موكورو، أيمن ندا، محمود وادي، حسن علي، حسين رجب، مفتاح طقطق”.