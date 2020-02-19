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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المقاولون العرب والمصري البورسعيدي اليوم الأربعاء 19/2/2020 بكأس مصر

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نرصد لكم القنوات الناقلة لمباراة المقاولون العرب والمصري البورسعيدي التي يستضيفها ستاد السويس اليوم الأربعاء الموافق 19 من شهر فبراير الجاري، والتي تنطلق في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت المملكة العربية .

ومن المقرر أن تقوم قنوات أون سبورت وتايم سبورت بإذاعة اللقاء في الموعد المحدد له.

ويقع ذئاب الجبل في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري العام برصيد 32 نقطة، ويأتي بعد النادي الأهلي صاحب الصدارة، بينما يقع المصري البورسعيدي في المركز العاشر، ويتسلح ذئاب الجبل في لقاء اليوم بثلاث ألقاب تاريخية حققها ضمن كأس مصر، ولعل أبرزها التتويج بالبطولة في النسخة الأخيرة لها، بعد الفوز على النادي الأهلي.

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