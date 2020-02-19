موعد مباراة المقاولون العرب والمصري البورسعيدي بكأس مصر

نرصد لكم موعد مباراة المقاولون العرب والمصري البورسعيدي ضمن مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس مصر؛ حيث يستضيف اللقاء ستاد السويس.

ويقع ذئاب الجبل في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري المصري؛ حيث نجح في حصد 32 نقطة يقع بها بعد النادي الأهلي المحتل للصدارة بـ45 نقطة.

ويتسلح المقاولون بـ3 ألقاب تاريخية؛ حيث توج بـ3 بطولات ببطولة كأس مصر أبرزها التتويج على حساب الأهلي خلال النسخة الأخيرة من البطولة.

ويستعد البورسعيدي وذئاب الجبل لخوض اللقاء المرتقب اليوم الأربعاء الموافق 19 من شهر فبراير الجاري، على أن ينطلق اللقاء في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويستضيف اللقاء ستاد السويس.