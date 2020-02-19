الإسماعيلي يجهز أحمد أيمن لموقعة بيراميدز بكأس مصر

يسعى النادي الإسماعيلي لتجهيز اللاعب أحمد أيمن قبل لقاء بيراميدز، التي يخوضها الفريقان يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات دور الـ16 بكأس مصر، والتي من المقرر إقامتها في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة ويستضيفها ستاد الإسكندرية.

ويستعد الفريق خدمات لاعبه بعد الإصابة التي كان يعاني منها بتمزق بالعضلة الخلفية، وكان قد تعرض لها في مباراة بيراميدز التي انتهت بفوز الأهرام بهدف نظيف دون مقابل بالدوري العام.

ويواصل الفريق الأصفر استعداداته لخوض لقاء بيراميدز بعد الراحة التي حصل عليها الفريق الإثنين الماضي، بعد الانتصار الذي حققه على الرجاء المغربي بالبطولة العربية في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد الإسماعيلية وانتهى بهدف نظيف للدراويش.