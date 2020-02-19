شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة مدة مران الأهلي والزمالك "اجبارياً" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابلغت اللجنة المنظمة لمباراة سوبر الاهلي والزمالك الجهاز الاداري للفريقين بأن مدة مران كل فريق اليوم ستكون 60 دقيقة ، ويقام اليوم الاجتماع الفني للمباراة والمؤتمرات الصحفيه للأجهزة الفنية بالإضافة لخوض كل فريق مرانه الأخير قبل مباراة الغد.

وطلب رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى فرض سرية على تدريبات الفريق طوال تواجد البعثة الحمراء في الإمارات، خاصة أنه يرغب فى تحفيظ اللاعبين خطة المباراة والتدريب على بعض الجمل التكتيكية التي يرغب لا يرغب فايلر في وصولها للمنافس، وأكد المدرب السويسري على ضرورة إبتعاد الفريق عن أية مؤثرات خارجية تتعلق بالجمهور أو الإعلام أو غيرهم خلال تواجد الفريق وتدريباته التى سيستعد منها للمباراة المرتقبة.

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وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للأولمبياد، وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر، ويتواجد الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب في الإمارات حيث تم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه بينما يسافر كلًا من معتمد جمال المدرب العام و وائل رياض ومحمد شوقى مدربي الفريق للمشاركة في ودية قدامي الأهلي والزمالك وسيتم تكريمهم قبل انطلاق اللقاء بدقائق.

من ناحية اخري اكد مسئولو النادي الأهلي ان الاتفاق المبدئي بخصوص زي مواجهة السوبر هو ارتداء الأهلي للقميص الأحمر والشورت الأبيض فيما يرتدي الزمالك الزي الأزرق بالكامل ، ومن المقرر ان يتم الاعلان عن زي الفريقين بشكل رسمي اليوم الأربعاء في الاجتماع الفني.