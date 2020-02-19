شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. تاريخ بطولة كأس السوبر المصري.. من يحمل اللقب رقم 17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكل شغف ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة صدام الأهلي والزمالك مساء بعد غد ، الخميس، بإستاد محمد بن زايد بأبو ظبى في السوبر المصري .

ويرصد "سوبر كورة" تاريخ بطولة كأس السوبر متضمناً طرفي المباراة النهائية ونتيجة اللقاء وأصحاب الأهداف وملاعب وحكام هذه المواجهات.

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وطلب مسئولو السفارة المصرية بالإمارات من المشجعين الراغبين في حضور مباراة السوبر المصري بين الأهلي ضد الزمالك بشراء تذاكر من أماكن موثوقة سواء الموقع الذي خصصه مجلس أبو ظبي أو التأكد من التذاكر في ظل انتشار تذاكر مزورة في السوبر الماضي .

وأكد مسئولو السفارة للمشجعين المصريين، التأكد من التذكرة وأيضا اختيار أماكن موثوقة .

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من ناحية أخري أكد مسئولو النادي الأهلي ، أن الاتفاق المبدئي بخصوي زي مواجهة السوبر هو ارتداء الأهلي للقميص الأحمر والشورت الأبيض فيما يرتدي الزمالك الزي الأزرق بالكامل.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن زي الفريقين بشكل رسمي اليوم الأربعاء في الاجتماع الفني.

واتفق مجلس أبو ظبي الرياضي مع اتحاد الكرة على توفير كافة الإمكانيات بأفضل صورة.