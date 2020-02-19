شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل قدامى الاهلى والزمالك في المباراة الاستعراضية بالامارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقام اليوم الأربعاء، مباراة استعراضية بين قدامى ناديى الأهلى والزمالك بالصالة المغطاة بنادى الجزيرة الإماراتى، وتعتبر بروفة لمباراة الغد بين قطبى الكرة المصرية في مباراة السوبر المصرى التي تقام غدا الخميس على ملعب محمد بن زايد.

ويضم تشكيل الزمالك كل من حازم إمام وجمال حمزة وأيمن عبد العزيز ومحمد أبو العلا وطارق السعيد وأيمن يونس، وأحمد عبد الله.

خالد بيبو وامير عبد الحميد وهشام حنفي ومحمد فاروق وشريف عبد الفضيل وأحمد حسن ومحمد فضل.

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وتشهد المباراة الإستعراضية الكشف عن الكرة الجديدة قبل مباراة السوبر ، حيث ستقام بها المباراة كبروفة ، وتم دعوة 500 مشجع من كل فريق لتوطيد العلاقات الطيبة بين جماهير الناديين قبل الحدث الكبير الذي ينتظره الجميع غدا الخميس.

وتسلم الاتحاد المصري لكرة القدم من الشركة الألمانية الراعية لملابس المنتخبات الوطنية، كرة قدم تم إنتاجها خصيصا لمباراة السوبر المصري ، وصرح محمد فضل عضو لجنة إدارة الاتحاد المشرف على السوبر وملف التعاقد مع الشركة أن كرة مباراة السوبر هي نفسها التي تستخدم في مباريات الدوري الأسباني ، وقد طبع على كرة المباراة شعارات ناديي الأهلي والزمالك وبطولة السوبر.

كان الاتفاق قد تم على الكرة الجديدة في جلسة التفاوض الأخيرة التي حضرها أحمد عبد الله ومحمد فضل عضوا اللجنة وحمادة زاهر مدير التسويق ممثلين عن الاتحاد المصري مع الشركة العالمية في زيارتهم الأخيرة إلى ألمانيا.

وتسلم الأهلى والزمالك النسخ الخاصة بكل منهما من كرة البطولة، فيما تم الاتفاق مع الشركة العالمية أيضا على مزيد من الكرات الشهر المقبل لتوزيعها على كافة أندية الممتاز واعتمادها ككرة رسمية لمباريات الدوري اعتبارا من الدور الثاني والأدوار المتبقية من بطولة كأس مصر إضافة إلى الملابس الجديدة الخاصة بالحكام حسب الاتفاق الجديد مع الشركة.