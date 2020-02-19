شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة سوبر الأهلي والزمالك ب22 كاميرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر نقل مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بواسطة 22 كاميرا والمقرر له السابعة مساء غداً الخميس على ستاد محمد بن زايد بدولة الامارات ، واتفق مجلس ابو ظبي الرياضي مع اتحاد الكرة على توفير كافة الامكانيات بأفضل صورة.

وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى المحدد لها يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى في الإمارات ، وتضم قائمة الزمالك كل من محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي.، محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع ، و طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط ، ومصطفي محمد - عمر السعيد - كاسونجو في خط الهجوم.

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وفيما يخص قائمة الأهلى فتضم "شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ".

وأطلق على ملعب محمد بن زايد اسم (ملعب الانتصارات)، لأنه احتضن العديد من المباريات التاريخية التى شهدت انتصارات لمنتخب الإمارات والأندية الإمارتية، كما استضاف الملعب العديد من البطولات والمسابقات التى يأتى فى مقدمتها مباريات كأس العالم للناشئين فى 2003، ومباريات كأس العالم للأندية فى 2009 وفى 2010 بالمشاركة مع ملعب مدينة زايد الرياضية بجانب احتضان لقاء الأهلى والزمالك بالسوبر من قبل .