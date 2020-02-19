نقل مباراة سوبر الأهلي والزمالك ب22 كاميرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر نقل مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بواسطة 22 كاميرا والمقرر له السابعة مساء غداً الخميس على ستاد محمد بن زايد بدولة الامارات ، واتفق مجلس ابو ظبي الرياضي مع اتحاد الكرة على توفير كافة الامكانيات بأفضل صورة.
وفيما يخص قائمة الأهلى فتضم "شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ".
وأطلق على ملعب محمد بن زايد اسم (ملعب الانتصارات)، لأنه احتضن العديد من المباريات التاريخية التى شهدت انتصارات لمنتخب الإمارات والأندية الإمارتية، كما استضاف الملعب العديد من البطولات والمسابقات التى يأتى فى مقدمتها مباريات كأس العالم للناشئين فى 2003، ومباريات كأس العالم للأندية فى 2009 وفى 2010 بالمشاركة مع ملعب مدينة زايد الرياضية بجانب احتضان لقاء الأهلى والزمالك بالسوبر من قبل .
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