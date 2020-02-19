شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم اخراج برتغالى بمعاونة محمد نصر لمباراة السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مباراة السوبر المصري التي تجمع الاهلي والزمالك في السابعة مساء غدا الخميس بإستاد محمد بن زايد إسنادها الي طاقم اخراج برتغالي

طلب مسئولو السفارة المصرية بالإمارات من المشجعين الراغبين في حضور مباراة السوبر المصري شراء تذاكر من أماكن موثوقة سواء الموقع الذي خصصه مجلس ابو ظبي أو التأكد من التذاكر في ظل انتشار تذاكر مزورة في السوبر الماضي .

اكد مسئولو السفارة للمشجعين المصريين التأكد من التذكرة وأيضا اختيار أماكن موثوقة .

من ناحية اخري اكد مسئولو النادي الأهلي ان الاتفاق المبدئي بخصوص زي مواجهة السوبر هو ارتداء الأهلي للقميص الأحمر والشورت الأبيض فيما يرتدي الزمالك الزي الأزرق بالكامل.

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ومن المقرر ان يتم الاعلان عن زي الفريقين بشكل رسمي اليوم الأربعاء في الاجتماع الفني.

وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى المحدد لها غداً الخميس على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى في الإمارات ، وتضم قائمة الزمالك كل من محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي.، محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع ، و طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط ، ومصطفي محمد - عمر السعيد - كاسونجو في خط الهجوم.

وفيما يخص قائمة الأهلى فتضم "شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ".