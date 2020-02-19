شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتحدى المصرى فى موقعة مثيرة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل اليوم الأربعاء منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، حيث يواجه المقاولون العرب نظيره المصرى البورسعيدى فى تمام الخامسة عصراً على استاد السويس الجديد، فى مواجهة صعبة ولن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات الكأس.

وتأهل ذئاب الجبل لهذا الدور عقب الفوز على الجزيرة مطروح بهدفين دون رد فيما تخطى المصرى البورسعيدى عقبة فريق قنا بأربعة أهداف دون رد، فى إطار مواجهات دور الـ 32 للبطولة.

ويسعى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاستعادة أمجاد ذئاب الجبل مع بطولة كأس مصر عن طريق مواصلة مشواره بنجاح سعيًا للتتويج باللقب الرابع فى تاريخه، لاسيما أن الفريق يعيش فترة انتعاشة كروية فى ظل نتائجه المتميزة ببطولة الدورى، حيث المركز الثانى فى المسابقة برصيد 32 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 45 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدوري، بنقطة واحدة، ويتبقى للزمالك مباراتين مؤجلتين.

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وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجارى ، وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقاءين فقط.

فى المقابل يسعى إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لمواصلة مشوار فريقه بكأس مصر سعياً للقب الثانى، حيث توج المصرى بطلا لكأس مصر مرة واحدة فى تاريخه موسم 1998 كما حل وصيفاً فى 10 مرات سابقة، وكان النادى الأهلى قد تغلب على نظيره المصري، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام.

وتوج فريق الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضى، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزهم يوسف أوباما والمغربى أشرف بن شرقى هدفين.

ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز فى حال الفوز بمباريات كأس مصر. بينما سيكون طريق الأهلى فى كأس مصر فرق الترسانة وأبو قير للأسمدة والاتحاد السكندرى والمقاولون والمصرى.