شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح اليوم، الأربعاء، منافسات البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة والمقاولون العرب، حيث يقام حفل الافتتاح فى تمام السابعة مساء، وتشهد هذه البطولة مشاركة فريقى الأهلى والزمالك من مصر فى مجموعتين مختلفتين.

ويقع فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولى بجانب أندية كل من، أساريا الليبى والسيب العمانى وخيبل اليمنى، بينما جاء الزمالك فى الجموعة الثالثة التى تضم كلاً من غاز الجنوب العراقى وبنى ياس الإماراتى ووادى موسى الأردنى والسلام العمانى .

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وتضم المجموعة الثانية كلا من الخدمات الفلسطينى والهلال الليبى والعربى القطرى وشباب الأهلى الإماراتى، فيما تضم المجموعة الرابعة فرق البيشمركة العراقى وكاظمة الكويتى وسنجل الفلسطينى، وأعلنت اللجنة المنظمة عن اعتذار فريقى الأهلى والهلال السعودى والشعلة اليمنى عن المشاركة.

ويبدأ فريق الأهلى مواجهات البطولة أمام السيب العمانى فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء ثم اساريا الليبى الخميس ويختتم الدور الأول بمواجهة خيبل اليمنى الجمعة، أما الزمالك فيلتقى وادى موسى الأردنى الأربعاء ثم غار الجنوب العراقى الخميس وبنى ياس الإماراتى الجمعة ويختتم الدور الأول بمواجهة السلام العمانى الأحد.

وتشهد لقاءات اليوم الأول فى المنافسة مواجهات بين كل من غاز الجنوب العراقى والسلام العمانى والسيب العمانى مع الأهلى المصرى والزمالك مع وادى موسى الأردنى فى استاد القاهرة والبيشمركة العراقى مع سنجل الفلسطينى والهلال الليبى مع شباب الأهلى الإماراتى، والأهلى البحرينى مع العربى القطرى على صالة المقاولون العرب.