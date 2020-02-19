شكرا لقرائتكم المقاولون يواجه المصري باستاد السويس فى كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، لخوض تحدي جديد اليوم الأربعاء، عندما يلتقي مع نظيره المصري في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس مصر، والتي يستضيفها استاد السويس، ويتسلح ذئاب الجبل تحت قيادة عماد النحاس بثلاث ألقاب تاريخية، حيث سبق وتوج المقاولون بثلاث بطولات في مأس مصر جاءت في مواسم، 1990–1989، و 1995–1994، و 2004–2003.

النسخة الأخيرة لذئاب الجبل حصلوا عليها بعد التغلب على النادي الأهلي في المباراة النهائية، كان الأهلي الأقرب إلى الفوز بتلك المباراة، ولكن حدث أمر غريب، وانقلبت الأوضاع رأسا على عقب، بعد خروج أمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلي مصابا، وكان جوزيه أجرى 3 تغييرات، ويضطر شادي محمد إلى اللعب كحارس مرمى، وبلغت المباراة قمة الدراما في الدقيقتين الأخيرتين.

حصل الأهلي على ركلة جزاء، وظن الجميع أن الفريق الأحمر سيتوج باللقب، ولكن محمد جودة أهدرها بغرابة شديدة، وارتدت الهجمة على مرمى "شادي محمد" ليسجل المقاولون الذي يلعب في دوري "المظاليم" آنذاك، هدف الفوز بسهولة، عن طريق محمد فهيم.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 45 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدوري، بنقطة واحدة، ويتبقى للزمالك مباراتين مؤجلتين.

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وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجاري.

وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقائين فقط.

على الجانب الآخر يحتل النادي المصري بقيادة إيهاب جلال، المركز العاشر في مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعد خوض 16 مباراة، حيث فاز المصري في 5 مباريات وتعادل في مثلهم، وتلقى أبناء المدينة الباسلة الهزيمة في 6 مباريات أخرى.