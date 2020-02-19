شكرا لقرائتكم كارتيرون يستقر على خطة الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي الخطة التي سيواجه بها الأهلي غدا في مباراة السوبر المصري والتي ستقام علي ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي الإماراتية، حيث سيواجه الزمالك الأهلي بنفس خطة مباراة الترجي التونسي في السوبر الافريقي والتي انتهت بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدف ، مع تعديلات بعض المهام البسيطة للاعبين.

كارتيرون عرض تسجيل مباراة الزمالك والترجي علي لاعبي الفريق أكثر من مرة وقام بشرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون وخاصة ظهيري الجنب محمد عبد الشافي وحازم امام، حيث طلب كارتيرون من الثنائي بضرورة زيادة الأداء الهجومي بعدما وضح علي أدائهم الميل للتأمين الدفاعي وأداء الواجبات الدفاعية اكثر من الهجومية في مباراة الترجي، مع منحهم تحذيرات بعدم ترك مساحات خلفهم نظرا لسرعات لاعبي الأهلي كهربا وحسين الشحات ووليد سليمان ، وشدد كارتيرون علي لاعبيه بأن الأهلي يعتمد بنسبة كبيرة علي مهارة وسرعة لاعبي الأطراف ولهذا فان غلق هجوم الأهلي من الاجناب مفتاح الفوز في مباراة الغد.

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من ناحية اخري تعقد اللجنة المنظمة لمباراة السوبر الاجتماع الفني للمباراة اليوم والتي سيتحدد علي أثرها التعليمات الخاصة بالمباراة والزي الخاص بكل فريق، حث سيرتدي الزمالك التي شيرت الأبيض ويتبقي لون الشورت حيث سيتعارض مع الشورت الخاص بالاهلي وهو الأبيض ومن المنتظر ان يغير الزمالك الشورت الخاص به لان الأهلي بطل الدوري وتنص اللائحة علي ان بطل الدوري يعامل معاملة صاحب الأرض.

كما يحضر اليوم الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بحضور عدد كبير من الإعلاميين بالإضافة لمحمود شيكابالا كابتن الفريق حيث اكد مصدر داخل فريق الزمالك ان كارتيرون يختار لاعب في كل مؤتمر كنوع من أنواع التكريم، ومن المنتظر ان يحضر المؤتمر شيكابالا لترضيته بسبب استبعاده من مباراة السوبر الافريقي امام الترجي، مع وجود اتجاه لاستبعاده من مباراة الغد.