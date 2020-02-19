بعد أداءه أمام أتلتيكو مدريد.. نجم منتخب هولندا السابق يهاجم محمد صلاح: «غشاش» وهناك فارق بينه وبين ماني

انتقد رود خوليت لاعب المنتخب الهولندي السابق النجم العربي المصري لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، متهماً إياه بـ "الغش".

وقال خوليت، في تحليله لمباراة أتلتيكو مدريد وليفربول والتي أقيمت مساء أمس الثلاثاء في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، إن صلاح "لا يعمل بشكل كبير في فريقه عكس زملائه في الفريق السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو."

وأضاف النجم الهولندي السابق أن "الوحيد الذي يشتغل أقل ويغش أحياناً هو محمد صلاح"، مشيراً إلى الفارق بينه وبين ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.

وأكد أن صلاح الوحيد الذي يمكنه فعل ذلك في الهجوم وقال: ”إنه الوحيد الذي بإمكانه أن يغش قليلا، لكنهم كثلاثي يقومون بعمل شاق“.

وتحدث خوليت عن تحركات صلاح قائلاً: ”تلاحظون أنه يتراجع بعض الشيء لكنه يغش وكأنه يقول سأقوم بمهاجمتك لكنه لا يفعل ذلك“.

Advertisements

وأضاف: ”أعتقد أن كلوب تمسك به بطريقة ويقول له: ”ارجع فقط 10 أمتار خذ مركزك هو أمر سهل، لكن عد لمركزك ولا تبقى في الأمام“.

وقارن النجم الهولندي بين محمد صلاح والأرجنتيني لاعب برشلونة ليونيل ميسي وقال: ”إن نظرتم لميسي فهو يتجول أكثر الوقت في الأمام إنه غش وهي طريقته وما يعمله، يتجول أغلب الوقت وأنت يفكر متى سيأتي؟“.

وأضاف: ”جريت العديد من النقاشات مع المهاجمين، هل ترغبون في اللعب مع مهاجم يجري كل الوقت أو مهاجم لا يتحرك لكنه يقوم بعمل أشياء جيدة“.

وأكد خوليت أن البقاء دون حركة هو أمر سيء، مضيفاً: "لذلك أقول للمهاجمين لا تجروا كل الوقت ابقوا أحيانا دون حركة انتظروا الفرصة الجيدة وزيدوا في السرعة“.

وكان أتلتيكو مدريد الإسباني قد نجح في الفوز بصعوبة على ليفربول الإنجليزي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب واندا ميتروبوليتانو في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، وسيلتقي الفريقان مجدداً في مباراة الإياب على ملعب أنفيلد يوم 11 مارس المقبل.