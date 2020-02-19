شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتسلح بثلاث ألقاب تاريخية قبل مواجهة المصرى فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، لخوض تحد جديد اليوم الأربعاء وبالتحديد فى الخامسة مساء، عندما يلتقى مع نظيره المصرى فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس مصر، والتى يستضيفها استاد السويس، ويتسلح ذئاب الجبل تحت قيادة عماد النحاس بثلاث ألقاب تاريخية، حيث سبق وتوج المقاولون بثلاث بطولات فى مأس مصر جاءت فى مواسم، 1990–1989، و1995–1994، و2004–2003.

النسخة الأخيرة لذئاب الجبل حصلوا عليها بعد التغلب على النادى الأهلى فى المباراة النهائية، كان الأهلى الأقرب إلى الفوز بتلك المباراة، ولكن حدث أمر غريب، وانقلبت الأوضاع رأسا على عقب، بعد خروج أمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلى مصابا، وكان جوزيه أجرى 3 تغييرات، ويضطر شادى محمد إلى اللعب كحارس مرمى، وبلغت المباراة قمة الدراما فى الدقيقتين الأخيرتين.

حصل الأهلى على ركلة جزاء، وظن الجميع أن الفريق الأحمر سيتوج باللقب، ولكن محمد جودة أهدرها بغرابة شديدة، وارتدت الهجمة على مرمى "شادى محمد" ليسجل المقاولون الذى يلعب فى دورى "المظاليم" آنذاك، هدف الفوز بسهولة، عن طريق محمد فهيم.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 45 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدوري، بنقطة واحدة، ويتبقى للزمالك مباراتين مؤجلتين.

وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجاري.

وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقائين فقط.

على الجانب الآخر يحتل النادى المصرى بقيادة إيهاب جلال، المركز العاشر فى مسابقة الدورى العام برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى بعد خوض 16 مباراة، حيث فاز المصرى فى 5 مباريات وتعادل فى مثلها، وتلقى أبناء المدينة الباسلة الهزيمة فى 6 مباريات أخرى.