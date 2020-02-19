شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستقر على خطة "الترجى" لإسقاط الأهلي فى السوبر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على الخطة التى سيواجه بها الأهلى غدا فى مباراة السوبر المصرى والتى ستقام على ملعب محمد بن زايد فى أبو ظبى الإماراتية، حيث سيواجه الزمالك الأهلى بنفس خطة مباراة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقي، والتى انتهت بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدف، مع تعديلات بعض المهام البسيطة للاعبين.

كارتيرون عرض تسجيل مباراة الزمالك والترجى على لاعبى الفريق أكثر من مرة، وقام بشرح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون، خاصة ظهيرى الجنب محمد عبد الشافى وحازم إمام، حيث طلب كارتيرون من الثنائى بضرورة زيادة الأداء الهجومى بعدما وضح على أدائهم الميل للتأمين الدفاعى وأداء الواجبات الدفاعية أكثر من الهجومية فى مباراة الترجى، مع منحهم تحذيرات بعدم ترك مساحات خلفهم نظرا لسرعات لاعبى الأهلى كهربا وحسين الشحات ووليد سليمان، وشدد كارتيرون على لاعبيه بأن الأهلى يعتمد بنسبة كبيرة على مهارة وسرعة لاعبى الأطراف ولهذا فان غلق هجوم الأهلى من الأجناب مفتاح الفوز فى مباراة الغد.

من ناحية أخرى تعقد اللجنة المنظمة لمباراة السوبر الاجتماع الفنى للمباراة اليوم، والتى سيتحدد على إثرها التعليمات الخاصة بالمباراة والزى الخاص بكل فريق، حيث سيرتدى الزمالك التى شيرت الأبيض ويتبقى لون الشورت، حيث سيتعارض مع الشورت الخاص بالأهلى وهو الأبيض، ومن المنتظر ان يغير الزمالك الشورت الخاص به لأن الأهلى بطل الدورى وتنص اللائحة على ان بطل الدورى يعامل معاملة صاحب الأرض.

كما يحضر اليوم الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة بحضور عدد كبير من الإعلاميين، بالإضافة لمحمود شيكابالا كابتن الفريق حيث اكد مصدر داخل فريق الزمالك أن كارتيرون يختار لاعب فى كل مؤتمر كنوع من أنواع التكريم، ومن المنتظر أن يحضر المؤتمر شيكابالا لترضيته بسبب استبعاده من مباراة السوبر الافريقى أمام الترجى، مع وجود اتجاه لاستبعاده من مباراة الغد.