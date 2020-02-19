شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر وعاشور يتحدثان عن مباراة الزمالك فى مؤتمر صحفي اليوم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلى، وحسام عاشور في الحادية عشرة صباح اليوم، الأربعاء، بتوقيت الإمارات المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك المقرر لها السابعة من مساء غد، الخميس، في السوبر المصري باستاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وطلب رينيه فايلر فرض سرية على تدريبات الفريق طوال تواجد البعثة الحمراء في الإمارات، خاصة أنه يرغب فى تحفيظ اللاعبين خطة المباراة والتدريب على بعض الجمل التكتيكية التي يرغب لا يرغب فايلر في وصولها للمنافس، وأكد المدرب السويسري على ضرورة إبتعاد الفريق عن أية مؤثرات خارجية تتعلق بالجمهور أو الإعلام أو غيرهم خلال تواجد الفريق وتدريباته التى سيستعد منها للمباراة المرتقبة.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للأولمبياد، وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر، ويتواجد الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب في الإمارات حيث تم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه بينما يسافر كلًا من معتمد جمال المدرب العام و وائل رياض ومحمد شوقى مدربي الفريق للمشاركة في ودية قدامي الأهلي والزمالك وسيتم تكريمهم قبل انطلاق اللقاء بدقائق.