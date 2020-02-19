كلوب يعد بالانتقام في "موقعة الأنفيلد" بين ليفربول وأتلتيكو

أوضح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، السب وراء استبدال النجم السنغالي ساديو ماني مبكرا في مباراة أتلتيكو مدريد التي أقيمت مساء الثلاثاء، حيث لعب جناح الريدز شوطا واحدا فقط قبل الخروج مع بداية الشوط الثاني.

وقال كلوب خلال تصريحاته بعد المباراة: " ساديو ماني كان مستهدفاً من قبل لاعبو أتلتيكو لقد

أرادوا ان يحصل على بطاقة صفراء ثانية بعد أن حصل على بطاقة أولى".

أضاف: " "جماهيرنا ستكون مستعدة نعم، انا متأكد من ذلك، نحن ننتظركم، أعدكم ستكون مباراة مختلفة بالآنفيلد".

وتلقى ليفربول الإنجليزي الخسارة الأولى لهم في العام الجاري 2020 والتي جاءت على يد أتلتيكو

مدريد الاسباني بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا

وتعد هذه الهزيمة هي الثالثة في موسم ليفربول الحالي، بعد الخسارة أمام أستون فيلا في كأس الرابطة الإنجليزية، وأمام نابولي في مجموعات دوري الأبطال، قبل أن ينهزم للمرة الثالثة فقط أمام أتليتكو، كما تعد هذه الهزيمة هي الأولى لليفربول في عام 2020 الجاري.