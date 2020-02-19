بث مباشر | مشاهدة مباراة توتنهام ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة توتنهام ولايبزيج في أهم مباريات اليوم الأربعاء 19-2-2020 في إطار منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق التونسي المتميز “رؤوف خليف”، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على “استاد توتنهام هوتسبر”، بإدارة من الحكم التركي “كونيت شاكير”.

يستقبل توتنهام فريق “لايبزيج” في دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الأول، في مباراة مثيرة، ويدخل فريق السيبرز المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهورر وعينه على تحقيق الفوز لتسهيل مهمة مباراة الإياب في ألمانيا على الملعب الصعب “ريد بول ارينا” في 10 مارس القادم.

ويمر أبناء جوزيه مورينيو بفترة رائعة حيث لم يتذوق الفريق طعم الخسارة في اخر 7 مباريات بالإضافة إلى تحقيق الفوز على “مانشستر سيتي” بنتيجة (2-0).

Advertisements

وسيفتقد الفريق جهود النجم الكوري “سون هيونج مين” بسبب تعرضه إلى إصابة بكسر في ذراعه الأيمن خلال مباراة توتنهام الماضية أمام “أستون فيلا” في الدوري الإنجليزي الممتاز.

على الجانب الآخر سيسعى فريق لايبزيج بقيادة مدربه الطموح “جوليان ناجلسمان” إلى الخروج بنتيجة إيجابية من “ملعب توتنهام” لمواصلة مشواره وتحقيق حلم التأهل إلى الدور الموالي.

ويمر الثيران الحمراء بفترة ممتازة هو الآخر على المستوي المحلي حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر “بايرن ميونخ“.

اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لمباراة توتنهام ولايبزيج اليوم