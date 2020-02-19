اونلاين | بث مباشر On Sport.. مشاهدة مباراة المقاولون العرب والمصري اليوم 19-2-2020 بدون تقطيع "كأس مصر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر On Sport.. مشاهدة مباراة المقاولون العرب والمصري اليوم 19-2-2020 بدون تقطيع "كأس مصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر On Sport.. مشاهدة مباراة المقاولون العرب والمصري اليوم 19-2-2020 بدون تقطيع "كأس مصر" يلتقى المقاولون العرب مع المصرى، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد السويس، ضمن الجولة السادسة عشرة لبطولة كأس مصر، ويدخل المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد نجاحه في إنهاء الدور الأول للدورى بنتائج جيدة، بعدما خاض 17 مباراة، فاز في 10، وتعادل 4 لقاءات، بينما خسر 5 مرات ليحصد 32 نقطة في المركز الثانى لحين إقامة باقى المباريات المؤجلة، ويبحث عن انتصار جديد بمسابقة أخرى رغم إدراكه أن مواجهة اليوم ستكون صعبة لكونها أمام منافس قوى يلعب في ثلاث بطولات «الدورى والكأس والكونفيدرالية».

بث مباشر On Sport.. مشاهدة مباراة المقاولون العرب والمصري اليوم 19-2-2020 بدون تقطيع "كأس مصر" على الجانب الآخر، يرفع المصرى البورسعيدى، بقيادة إيهاب جلال، شعار التحدى لرغبته في تخطى عقبة ذئاب الجبل، الذي يعتبر من أشرس الفرق التي يمكن أن يواجهها الفريق بعدما أعلن عن حضور استثنائى منذ بداية الموسم بعروض قوية ونتائج مبهرة جعلته يحجز مكانا في المربع الذهبى بجدول الدورى، ويفقد الفريق الثنائى أحمد ياسر وإسلام عطية بعد حصول الثنائى على الإنذار الثالث لهما خلال مباراة الفريق أمام الأهلى في المباراة الأخيرة التي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف للا شىء، كما تم استبعاد النيجيرى أوستين أموتو لإصابته بحالة من الإجهاد الشديد، وهو الأمر الذي فضل معه الجهاز الفنى إراحته.المقاولون و المصري الساعة 5 علي قناة 7