رياضة | عاجل.. منافس الزمالك يفقد نجمي الفريق قبل موقعة السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. منافس الزمالك يفقد نجمي الفريق قبل موقعة السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الزمالك لمواجهة الأهلي غدا الخميس على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، بكأس السوبر المصري، الذي يقام في تمام الساعة السابعة مساءا وسط حضور جماهيري كبير.

وأعلن الترجي التونسي منافس الزمالك في بطولة إفريقيا، عن غياب نجمي الفريق الثنائي سامح الدربالي وطه ياسين الخنيسي، عن مواجهة ، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم الجمعة الموافق 28 من فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يجري الدربالي أشعة لتحديد آخر التطورات في إصابة، وتحديد المدة التي سيغيبها بشكل رسمي حتى يستطيع العودة مرةأخرى للمشاركة في التدربيات.

أما المهاجم المحنك طه ياسين الخنسي، فأكد الترجي أن لاعب تعرض لالتواء في الكاحل، يتطلب ثلاث أسابيع حتى يتعافي، ويستطيع العودة مرة أخرى للمشاركة في التدريبات.