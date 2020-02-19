رياضة | موعد مباراة أتالانتا وفالنسيا اليوم| مشاهدة مباراة أتالانتا ضد فالنسيا اليوم الأربعاء 19-2-2020 بدوري أبطال أوربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة أتالانتا وفالنسيا اليوم| مشاهدة مباراة أتالانتا ضد فالنسيا اليوم الأربعاء 19-2-2020 بدوري أبطال أوربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب جوزيبا ميزا مباراة قوية اليوم ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020 تجمع بين فريقي أتالانتا الإيطالى وفالنسيا الإسبانى، فى لقاء سيقوده الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير.

موعد مباراة أتالانتا ضد فالنسيا والقنوات الناقلة

يحل اليوم فريق فالنسيا ضيف ثقيل على فريق أتالانتا ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.

التشكيل المتوقع لفريق أتالانتا تحت قيادة المدرب جيان جاسبريني

حراسة المرمى : جولوني.

خط الدفاع :تولوي، بالومينو، ديمسيتي.

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خط الوسط : هاتيبور، رون، فريلير، جوسينس.

خط الهجوم : جوميز، إيليشيتش. زاباتا.

بينما تشكيل فالنسيا المتوقع كالأتي :

حراسة المرمى : سانشيز.

خط الدفاع :واس، باوليستا، منجالا، جايا.

خط الوسط : توريس، بارييخو، كوندوبيا، سولير.خط الهجوم : جويديس، جوميز. مانشستر سيتي ووست هام الساعة 9.30 علي قناة 4