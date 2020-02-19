رياضة | مواعيد مباريات الجولة ال 27 من بطولة الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الجولة ال 27 من بطولة الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عشاق الدوري الإنجليزي البريميرليج على موعد مع جولة قوية وهى مباربات الاسبوع ال 27 من البطولة، والذى سينطلق يوم السبت القادم، بعدما أقيمت الجولة الماضية ال 26 على مدار أيام الأسبوع كاملة، من أجل أعطاء الفرق وقت أكثر للراحة.

وأقترب ليفربول من حسم لقب البريميرليج بعد غياب دام لسنوات بعدما اصدر ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة وبفارق كبير عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي وليستر سيتي.

السبت 22 فبراير

تشيلسي ضد توتنهام هوتسيبير فى تمام الثانية ونصف بتوقيت القاهرة والثالثة ونصف بتوقيت السعودية

كريستال بالاس ضد نيوكاسل يونايتد فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية

بيرنلي ضد بورنموث فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية

شيفليد يونايتد ضد برايتون فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية

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ساوثهامبتون ضد أستون فيلا فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية

ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية

الأحد 23 فبراير

مانشستر يونايتد ضد واتفورد فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية

وولفرهامبتون ضد نورويتش سيتى فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية

أرسنال ضد إيفرتون فى تمام السادسة ونصف بتوقيت القاهرة والسابعة ونصف بتوقيت السعودية

الأثنين 24 فبراير

ليفربول ضد ويست هام فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية.