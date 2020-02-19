شكرا لقرائتكم مؤتمر صحفي لـ فايلر و عاشور للحديث حول موقعة السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحضر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلى وحسام عاشور في الحادية عشر صباح اليوم ،الأربعاء، بتوقيت الأمارات المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك المقرر لها السابعة من مساء غداً ، الخميس، في السوبر المصري بأستاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وطلب رينيه فايلر فرض سرية على تدريبات الفريق طوال تواجد البعثة الحمراء في الإمارات خاصة وأنه يرغب في تحفيظ اللاعبين خطة المباراة والتدريب على بعض الجمل التكتيكية التي يرغب لا يرغب فايلر في وصولها للمنافس ، وأكد المدرب السويسري على ضرورة إبتعاد الفريق عن أية مؤثرات خارجية تتعلق بالجمهور أو الإعلام أو غيرهم خلال تواجد الفريق وتدريباته التى سيستعد منها للمباراة المرتقبة.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للاوليمبياد وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر، ويتواجد الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب في الإمارات حيث تم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه بينما يسافر كلًا من معتمد جمال المدرب العام و وائل رياض و محمد شوقى مدربي الفريق للمشاركة في ودية قدامي الأهلي و الزمالك وسيتم تكريمهم قبل انطلاق اللقاء بدقائق.