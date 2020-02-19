«ملخص مباريات دوري أبطال أوروبا».."ليفربول" يسقط أمام "أتلتيكو مدريد"..ودورتموند يتغلب علي سان جيرمان بثنائية "هالاند"

انتهت أمس الثلاثاء أولي لقاءات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020 والتي يحمل لقبها نادي ليفربول الإنجليزي الذي خسر مباراة الذهاب هذا اليوم.

أتلتيكو مدريد يُسقط ليفربول بهدف ساؤول نيجويز

حقق أتلتيكو مدريد فوزا صعبا على ضيفه ليفربول بهدف نظيف ، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

أحرز هدف اللقاء الوحيد ، ساؤول نيجويز في الدقيقة 4.

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وسيلعب الفريقان مباراة العودة من هذا الدور في يوم 11 مارس المقبل في ملعب “انفيلد”

دورتموند يتغلب علي سان جيرمان بثنائية "هالاند

استطاع فريق بوروسيا دورتموند التغلب على ضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة (2-1)، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، مساء الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

أحرز ثنائية دورتموند الوافد الجديد والمتألق "هالاند" في الدقيقتين 69 و77، بينما أحرز نيمار دا سيلفا هدف سان جيرمان الوحيد في الدقيقة 75.