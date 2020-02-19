انتهت أمس الثلاثاء أولي لقاءات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020 والتي يحمل لقبها نادي ليفربول الإنجليزي الذي خسر مباراة الذهاب هذا اليوم.
أتلتيكو مدريد يُسقط ليفربول بهدف ساؤول نيجويز
حقق أتلتيكو مدريد فوزا صعبا على ضيفه ليفربول بهدف نظيف ، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.
أحرز هدف اللقاء الوحيد ، ساؤول نيجويز في الدقيقة 4.
وسيلعب الفريقان مباراة العودة من هذا الدور في يوم 11 مارس المقبل في ملعب “انفيلد”
دورتموند يتغلب علي سان جيرمان بثنائية "هالاند
استطاع فريق بوروسيا دورتموند التغلب على ضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة (2-1)، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، مساء الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
أحرز ثنائية دورتموند الوافد الجديد والمتألق "هالاند" في الدقيقتين 69 و77، بينما أحرز نيمار دا سيلفا هدف سان جيرمان الوحيد في الدقيقة 75.
كانت هذه تفاصيل خبر «ملخص مباريات دوري أبطال أوروبا».."ليفربول" يسقط أمام "أتلتيكو مدريد"..ودورتموند يتغلب علي سان جيرمان بثنائية "هالاند" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.