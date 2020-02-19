شكرا لقرائتكم السوبر المصري .. الأهلي والزمالك في مواجهة يترقبها العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء الخميس لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الاهلى بطل الدوري بغريمه الزمالك بطل كأس مصر على ستاد محمد بن زايد بدولة الأمارات الشقيقة على لقب كأس السوبر المحلى ، ويعد استاد محمد بن زايد أيقونة الملاعب فى المنطقة ، وتحفة معمارية مميزة يقع فى قلب أبوظبي بدولة الامارات الشقيقة ، وهو الملعب الرئيسى لنادى الجزيرة متعدد الاستخدامات فى أبو ظبى، والذى افتتح فى عام 1980 تحت مسمى ملعب الجزيرة، وتم تجديده مرتين خلال عامي 2006 / 2009 وسمى بملعب محمد بن زايد وتبلغ سعته الآن 42.056 مقعداً، الشركة التى أشرفت على تجديدة لها صيتها عالميا وهي التى أشرفت على بناء وتجديد العديد من الملاعب العالمية فى أبرز الدول الأوروبية، و طبقت النموذج الإنجليزى فى ملاعب كرة القدم فى إنجلترا على مشروع ملعب نادى الجزيرة المجهز بشكل كامل بأحدث الوسائل التقنية ويحاكي أفضل الملاعب العالمي

يعتبر الملعب معلما معماريا مميزا فى دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بسبب تصميمه الفريد وطوابقه المتعددة المكيفة بشكل كامل والمجهزة تماما بأحدث الوسائل، وأيضا بسبب التصميم الذكى لمدرجات المشجعين والذى يضمن دائما مشاهدة المباريات وكل الفعاليات التى يحتضنها الملعب من أقرب زاوية رؤية ممكنة.

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أطلق على ملعب محمد بن زايد اسم (ملعب الانتصارات) لأنه احتضن العديد من المباريات التاريخية التي شهدت انتصارات لمنتخب الامارات والاندية الامارتية كما استضاف الملعب العديد من البطولات والمسابقات التى يأتى فى مقدمتها مباريات كأس العالم للناشئين فى 2003، ومباريات كأس العالم للأندية فى 2009 وفى 2010 بالمشاركة مع ملعب مدينة زايد الرياضية بجانب احتضان لقاء الأهلى والزمالك بالسوبر من قبل .

يضم الطابق الأرضى من الملعب مدخلا لكبار الزوار، قاعة محاضرات، 3 غرف لتبديل الملابس، نادى صحى ومكاتب إدارية، أما الطابق الأول فيحتوى على 32 غرفة لتجمعات ومعسكرات الفرق ، وفي الطابق الثاني توجد 4 غرف ملابس للاعبين وغرفتي ملابس للحكام وغرفة لفحص المنشطات، وتوجد صالة لكبار الزوار فى الطابق الثالث تتسع لـ 100 شخص بالإضافة لمجلس خاص.ويحتوى الطابق الرابع على غرف للمعلقين ومركزا إعلاميا متكاملاً وغرفة للإشراف على الصالة، وتتسع الصالة لأكثر من 2000 شخصالجميع ينتظر ويتمنى أن يشهد استاد محمد بن زايد يوم الخميس ملحمة كروية جديدة بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك ليصعد الفائز منهما لمنصة التتويج ورفع كاس السوبر المصري