شكرا لقرائتكم ديديه جوميز يعكف على دراسة مباريات بيراميدز قبل مواجهته مع الاسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعكف الجهاز الفني للاسماعيلى بقيادة الفرنسي ديديه جوميز على دراسة مباريات بيراميدز للتعرف على نقاط القوة والضعف للفريق السماوى قبل مواجهة دور الستة لبطولة كأس مصر والتي تجمع الفريقين الخامسة عصر الجمعة المقبلة على ستاد الإسكندرية ، وكان المدرب الفرنسى قد منح لاعبيه راحة من المران الاثنين عقب الفوز على الرجاء المغربى بهدف دون رد فى ذهاب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الابطال "البطولة العربية" والتى أقيمت على ستاد الاسماعيلية مساء الاحد الماضى ، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

وتأهل النادي الإسماعيلي إلى دور الـ16 من كأس مصر بعدما تفوق على الإعلاميين بهدفين نظيفين، في دور الـ32 من المسابقة ، ثنائية الإسماعيلي جاءت عن طريق محمد مخلوف في الدقيقة 33، قبل أن يضاعف بيكيتي من التفوق في الدقيقة 42 بتسجيل الهدف الثاني بينما تفوق بيراميدزعلى النجوم بدور الـ32 بستة أهداف لواحد.

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وكان الإسماعيلى قد تأهل لقبل نهائى البطولة العربية على حساب الاتحاد السكندرى بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

ونجح الإسماعيلى فى أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية فى عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبى.