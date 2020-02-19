«بعد تصريحه أن لاعبي الزمالك يخافون من الفانلة الحمراء».."مرتضى منصور" يوجه رسالة نارية لـ"شريف عبد الفضيل"

شن المستشار "مرتضى منصور"، رئيس نادي الزمالك، هجوماً حاداً على "شريف عبدالفضيل"، لاعب الأهلي السابق، بعد التصريح الذي أكد خلاله أن لاعبي الفريق الأبيض يخشون من القميص الأحمر في مباريات القمة.

وقال "منصور" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي" والمذاع عبر فضائية "الزمالك" : عيب عليك تثير الفتنة بين جماهير الناديين, لأنك كومبارس فى الأهلى ولم تلعب سوى شهرين.

وأضاف :ما قاله عبدالفضيل لن يسعد جماهير الأهلي، أذكره بأنني أول من اعتذرت بعد التصريحات التي أدلى بها أحمد عيد عبدالملك بأنه لا يشجع الأهلي حين يمثل مصر في المسابقات الإفريقية

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وأختتم "منصور" حديثه قائلا : لاعبو الزمالك رجالة ولا يخافون من شئ وتاريخهم طويل وأصحاب بطولات ونحن أمام مباراة قمة في بطولة, والمؤكد أن هناك فائز وخاسر, وبالتالي لا داعي لاثارة الجماهير.

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