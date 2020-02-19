قائمة الممنوعات والمحظورات للجماهير في مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

نشر مجلس "أبو ظبي الرياضي"، المسؤول عن إدارة مباراة السوبر المصري المرتقبة بين الأهلي والزمالك، قائمة الممنوعات والمحظورات للجماهير خلال اللقاء.

وأعلن المجلس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائمة السلوك والممنوعات التي جاءت على النحو التالي:-

قواعد السلوك:

1- التعاون خلال التفتيش الأمني.

2- الجلوس في المقعد المخصص حسب التذكرة.

3- إبراز التذكرة عند الطلب.

4- تفتح الأبواب في تمام الساعة الخامسة مساءً.

5- التعاون عندما يطلب منك الانتقال إلى مقعد آخر لأسباب أمنية.

6- لا يسمح بالتدخين وذلك يشمل السجائر الإلكترونية.

7- إبقاء كافة السلالم والممرات ومخارج الطوارئ خالية في جميع الأوقات.

8- البقاء خارج الأماكن الممنوعة ضمن الاستاد.

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قائمة الممنوعات

1- المواد التي قد تعرض السلامة العامة للخطر.

2- المظلات و "عصا السيلفي".

3- لفافات الورق.

4- شاحن الهواتف.

5- السجائر الإلكترونية.

6- سواري الأعلام أكثر من 50 سم.

7- المواد الترويجية أو الإعلانية.

8- الكرات بمختلف أنواعها.

9- العطور ومستحضرات التجميل.

10 المأكولات والمشروبات.

11- عبوات الطلاء البخاخ أو المواد الكيميائية أو أية مواد أخرى قد تسبب الحريق أو الضرر.

12- الألعاب النارية ومؤشرات الليزر.

13- الوقوف على المقاعد أو في الممرات.

14 الأبواق التي تسبب ضجيجًا مرتفعًا أو أبواق الغاز، يسمح بمكبر صوت واحد فقط باستطاعة 45 واط.

15- الحيوانات.

16- الأسلحة.

17- العبوات والأكواب الزجاجية أو المعدنية، يسمح فقط بالأكواب البلاستيكية المفتوحة.

18- التسجيل الصوتي أو المرئي أو التقاط الصور إلا للاستخدام الشخصي فقط.

19- المواد ذات الطابع العنصري مثل القمصان أو الأعلام.

20 دخول أرض الملعب أو المنطقة المحيطة.

جدير بالذكر أن الأهلي يخوض المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدوري المصري الممتاز فيما يشارك الزمالك كبطل لكأس مصر، وذلك عن موسم 2018-2019.