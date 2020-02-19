شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يحذر كهربا من الرد على استفزازات الجماهير فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق من الالتفات لهتافات الجماهير خلال مواجهة السوبر أمام الزمالك غدا، الخميس بأبوظبى، والتى قد تدخل فى تراشق معه وذلك بعد رحيله عن الزمالك وانتقاله لأفيش البرتغالى قبل أن يستقر به الحال فى الأهلي.

وأكد عبد الحفيظ لكهربا أن هدف الفريق الأساسى هو حسم السوبر لصالحه، مطالباً الجناح الدولى بالرد على أى استفزاز داخل الملعب فقط، مشدداً أن العقوبات ستكون فى انتظار أى لاعب يقوم بأى تجاوز تجاه الجماهير.

وفى هذا الشأن، طالب محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، لاعبى الفريق بضرورة بذل أقصى ما لديهم والسعى جيدًا لتحقيق لقب السوبر، خاصة أن الفريق يسير بُخطى جيدة محليًا وأفريقيًا، وشدد رئيس الأهلى فى حديثه مع اللاعبين قبل سفر الفريق للإمارات أمس على أن مثل هذه اللقاءات المهمة تكون مؤثرة ومهمة فى مسيرة الفريق لاسيما أن الفترة المقبلة ستشهد ارتباطات مهمة محليًا وأفريقيًا.

وحرصت أعداد كبيرة من جماهير النادى الأهلى بالإمارات على استقبال بعثة الفريق فور وصولها إلى مطار أبو ظبى لخوض مباراة السوبر المصرى، وتجمعت أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية ومشجعى النادى فى مطار أبو ظبى، حاملين أعلام النادى لتشجيع اللاعبين ودعمهم، وهتفوا للأهلى مطالبين بالفوز بكأس البطولة.