شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق "best of 5" لحسم بطل دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم مباريات الجولة الأولى من " best of 5 " لكرة السلة، لاختيار الفريق الفائز ببطولة دورى السوبر، والتى تقام على ملاعب الأندية، فى الفترة من 19 فبراير وحتى 1 مارس المقبل، ووفقا للجدول الذى أعلنته لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة، فيلتقى كل من الاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش، والأهلى مع التأمين، والجزيرة مع سموحة، بينما يلتقى سبورتنج مع الزمالك، وتقام المباريات أيام 19 و21 و24 و26 فبراير الجارى، على أن تكون المباراة الأخيرة 1 مارس.

ويتصدر الاتحاد جدول الدورى برصيد 26 نقطة بعد أن خاض 14 مباراة فاز فى 12 وخسر فى 2، ويليه الأهلى برصيد 25 نقطة، بالفوز فى 11 والهزيمة فى 3، وفى المركز الثالث جاء الجزيرة برصيد 24 نقطة، بعد أن تغلب على منافسيه فى 10 مباريات وخسر فى 4 .

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وفى المركز الخامس جاء سبورتنج بالفوز فى 7 والخسارة فى 7، ليكون إجمالى النقاط التى جمعها 21 نقطة، وحل الزمالك خامسا بنفس رصيد سبورتنج ومرات الفوز والهزيمة.

يذكر أن فريق كرة سلة الزمالك تعاقد مع المحترف الأمريكى مايك تايلور لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث يشارك الفريق فى بطولة لأفروليج، وكذلك دورى السوبر.

ويعد تايلور هو ثالث لاعب محترف يتم التعاقد معه منذ بداية الموسم، حيث كان ستوجلين لاعبا بالفريق ولكنه رحل بعد أزمة مع الجهاز الإدارى، ومن بعده تم التعاقد مع والكر، وفسخ التعاقد أيضا، وأخيرا مايك تايلور.