شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب مدربى الأهلى والزمالك فى السوبر قبل صدام فايلر وكارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مواجهة من نوع خاص تلك التى ستجمع السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلى بنظيره الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مع دقات السابعة مساء الخميس على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة، على لقب كأس السوبر المحلى.

وتعد مباراة الخميس هى القمة السابعة في السوبر المصري، بعدما خاض الفريقان 6 مباريات من قبل على لقب السوبر المحلي فاز الأهلي 5 مرات أعوام 2003 و2008 و2014 و2015 و2019، بينما فاز الزمالك مرة واحدة عام 2017.

شهد يوم 28 أغسطس 2003 أول كأس سوبر يجمع القطبين، وحسمه الأهلي بقيادة تونى أوليفيرا بركلات الترجيح "3-1" بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي على حساب الزمالك بقيادة البرتغالى فينجادا.

في يوم 27 يوليو 2008 حسم الأهلى بقيادة البرتغالى مانويل جوزيه السوبر للمرة الثانية على حساب غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون رد، أحرزهما أحمد حسن والمعتز بالله إينو ، وقاد الفارس الأبيض في تلك المباراة الالمانى راينر هولمان.

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بعد 6 أعوام، التقى القطبان مرة أخرى يوم 14 سبتمبر 2014، وواصل الأهلي تحت قيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو تفوقه على غريمه التقليدي الزمالك بالفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد التعادل السلبي في المباراة ، وقاد الفارس الأبيض في تلك المباراة حسام حسن.

في 15 أكتوبر 2015، المواجهة الرابعة بين الأهلي والزمالك، وكانت للمرة الأولى تقام في الإمارات، وواصل العملاق الأحمر تفوقه وحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد مباراة مثيرة للغاية، وأحرز أهداف الأهلي عبد الله السعيد "هدفين" ومؤمن زكريا، مقابل هدفين للزمالك سجلهما عمر جابر ومحمود عبد المنعم "كهربا" ، قاد المارد الأحمر عبد العزيز عبد الشافى فيما قاد الفارس الأبيض البرتغالى فيريرا.

حقق الزمالك انتصاره الوحيد في كأس السوبر المصري، على الأهلي يوم 10 فبراير 2017، حيث فاز الأبيض بقيادة محمد حلمى على غريمه التقليدي الاهلى بقيادة حسام البدرى بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت في أبو ظبي بالإمارات.

أقيم السوبر الأخير بين الأهلي والزمالك، يوم 20 سبتمبر الماضي، وحسمه أصحاب القمصان الحمراء بقيادة السويسرى رينيه فايلر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليكون الحسم الخامس للقب السوبر على حساب المنافس التقليدي الزمالك تحت قيادة الصربى ميتشو.