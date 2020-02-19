تصريحات الثلاثاء.. هجوم مرتضى على عبدالفضيل وفضل.. وإعجاب ميدو بشجاعة الجبلاية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم ومسئولو كرة القدم عن يوم الثلاثاء.
مرتضى منصور يشن هجوما عنيفا على عبدالفضيل وفضل
مرتضى يوجه تحذيرا للاعبي الزمالك بسبب فيديو "اضرب يا بدري"
مصدر بالزمالك لمصراوي: اختبار طبي يحسم موقف حازم وعبد الغني أمام الأهلي
فضل: الزمالك وقع إقراراً باستلام اتحاد الكرة مستحقاته من الكاف
"تعجبني شجاعة اتحاد الكرة" ميدو يُشيد بموقف الجبلاية من مباراة القمة
فضل يكشف.. شرط حصول جماهير الأهلي على مقاعد الزمالك في السوبر
موسيماني يعدد مزايا بديل "صاروخ صنداونز" قبل مواجهة الأهلي
ديانج: ثقة جماهير الأهلي تدفعنا للقتال من أجل السوبر
تذاكر السوبر.. أحمد مرتضى يوجه رسالة لجماهير الزمالك
ميدو يعلق على إمكانية تدريبه للأهلي
"لا نتحدى اتحاد الكرة".. الزمالك يجدد رغبته في تأجيل قمة الدوري
محسن صالح: الأهلي يملك أفضلية على الزمالك بسبب السوبر الأفريقي
أحمد فتحي: لا نشعر بالقلق بشأن السوبر.. ولاعبو الزمالك زملائنا
محسن صالح: التحكيم من ضمن أسباب عدم فوز الأهلي خارج أرضه أفريقيا
إسماعيل يوسف: حديث الأهلي عن الزمالك يؤكد خوفهم
بعد السخرية منه على الهواء.. الزمالك: المنافسة بـ"قلة أدب" مرفوضة
مصدر في الزمالك لمصراوي: "زيزو" جاهز لتدريبات الأربعاء استعدادا للسوبر
اتحاد الكرة: الأمن منحنا موافقة قمة الدوري في موعدها.. فلتتوقف الشائعات
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