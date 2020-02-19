نتيجة مباراة توتنهام ولايبزيج فى دوري أبطال أوروبا

يحل نادي ريد بول لايبزيج الألماني ضيفًا على نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ضمن أهم مباريات اليوم الأربعاء 19-2-2020، في ذهاب دور الستة عشر من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، في مباراة تعد بالكثير من المتعة لما يقدمه الفريقان من أداء قوي خلال الموسم الحالي.

المباراة المرتقبة ستذاع على فناة بي إن سبورتس إتش دي 1، بتعليق التونسي المخضرم “رؤوف خليف”، وستنطلق فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب توتنهام هوتسبير في العاصمة الإنجليزية، لندن.

ريد بول لايبزيج تأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا كمتصدر للمجموعة السابعة، بعدما حصد 11 نقطة جمعها من الفوز في 3 مباريات وتعادلين وهزيمة وحيدة، متفوقًا بفارق 3 نقاط عن نادي ليون الفرنسي وصيف ترتيب المجموعة.

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أما توتنهام هوتسبير، فتأهل إلى الدور الثاني من “تشامبيونزليج” بعدما انتزع وصافة المجموعة الثانية، إثر حصده لـ 10 نقاط، جمعها من الفوز في 3 مباريات مقابل تعادل وهزيمتين، ومتخلفًا بفارق 8 نقاط عن نادي بايرن ميونيخ الألماني متصدر ترتيب المجموعة.

مواجهة توتنهام هوتسبير ولايبزيج تعد مواجهة فريدة من نوعها، حيث تشهد مواجهة بين مدرستين تدريبيتين مختلفتين، وتبدو وكأنها صراع أجيال، بين “جوليان ناجلسمان” المدير الفني للنادي الألماني صاحب الـ 32 عامًا.

بينما على الجانب الآخر يقود توتنهام البرتغالي المخضرم “جوزيه مورينيو”، صاحب الـ 57 عامًا، والخبرة التدريبية الاستثنائية في مسيرته التي أشرف خلالها على تدريب عدد من الأندية، أبرزها تشيلسي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، وريال مدريد.

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