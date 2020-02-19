نور الدين أمرابط يكشف عن سر فوز النصر على ملعب العين

أرجع صانع الألعاب الدولي المغربي “نور الدين أمرابط” سبب الفوز الثمين الذي حققه فريقه على العين الإماراتي بهدفين لهدف في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا، إلى جودة ملعب هزاع بن زايد.

وأكد أمرابط عقب المباراة أن اللقاء كان صعبًا للغاية ولكن الأجواء التي أحاطت به، بالإضافة إلى جودة أرضية ملعب “هزاع بن زايد” ساعدت النصر على تقديم أداء جيد وحسم اللقاء لصالحه بثنائية لهدف.

واضاف لاعب واتفورد الإنجليزي السابق “المدير الفني لجأ لتكتيك جديد ونجح في إدارة اللقاء بشكل جيد، واستطاع اللاعبون تنفيذ ما أراد تطبيقه على أرض الملعب، وهذه أحد الأسباب المهمة التي جعلت الفريق يفوز بالمباراة في نهاية المطاف”.

Advertisements

ورفع النصر رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة بفارق الأهداف فقط خلف السد القطري، فيما يقبع العين الإماراتي في قاع الترتيب بلا نقاط.

أمرابط الذي يبلغ من العمر 32 عامًا والمولود في هولندا، يقضي موسمه الثاني على التوالي مع النصر السعودي منذ انتهاء إعارته من واتفورد لنادي ليجانيس الإسباني.

وشارك نور الدين أمرابط في 18 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وسجل هدفين كان آخرهم أمام نادي العدالة ضمن الجولة ال12 على ملعب العدالة، عندما فاز النصر بثلاثية نظيفة.